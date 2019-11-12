2019-11-12T12:50:23+03:00
Общество

В Кремле считают нарушением прав граждан вход в Интернет по паспорту

Ранее с таким предложением выступил президент Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма
Юлия САЛЬНИКОВА
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Доступ в сеть по паспорту предлагают ввести в Ассоциации предпринимателейДоступ в сеть по паспорту предлагают ввести в Ассоциации предпринимателейФото: Евгения ГУСЕВА
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Предложение сделать доступ в Интернет по паспорту в Кремле не оценили. Законопроект о паспортном контроле разработали в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма и уже направили на рассмотрение в Госдуму. Суть предложения в том, чтобы бороться с анонимами, а в случае, если человек в Сети нарушил закон – оскорбил, пытался продать запрещенные вещества или контрафакт, то его удалось бы без труда вычислить. Детям, у которых еще нет паспортов, предлагают заходить в Сеть по документам родителей.

Во вторник 12 ноября журналисты узнали, какого мнения придерживаются по этому поводу в Кремле, и не станет ли нововведением попыткой цензуры и не нарушит ли права граждан.

- Конечно, станет [цензурой], конечно, нарушает [права], - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Предложение - не российская новинка. В Китае, например, уже действует система, по которой доступ в Сеть можно получить только подтвердив документами свою личность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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