Глава МИД Украины заявил, что ради встречи с Путиным Зеленский выполнил «болезненные для общества условия»

СЕГОДНЯ 13:47 2019-11-12T13:50:26+03:00

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Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил о том, что украинцы, поддержавшие на выборах Зеленского, ждут от него попытку «договориться с российским лидером». Об этом он заявил в эфире телеканале ICTV. Такую попытку президент Украины, со слов Пристайко, предпринял. Для этого ему пришлось выполнить «болезненные для украинского общества условия». Речь про выполнение Минских соглашений. Один из пунктов которого – выведение сил и средств из ДНР. На этой неделе завершилось разведение войск на линии соприкосновения в Петровском. Это третий населенный пункт, откуда должны были, согласно соглашению, вывести военных.

- Каждый глава украинского государства делает честную попытку не то чтобы договориться с Путиным, но найти какую-то возможность взаимодействовать, возможность так построить отношения, чтобы не умирали люди, чтобы наша торговля если не процветала, то хотя бы не умирала, - сказал Пристайко.

Он предложил сесть, наконец, и договориться, при этом добавил, что считает - это критический момент истории.

Точная дата саммита в нормандском формате пока не известна. Идет подготовка. Встреча состоится в Париже по предложению президента Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU