В МИД Украины: Саммит в нормандском формате может состояться в середине ноября

СЕГОДНЯ 13:45 2019-10-14T13:52:05+03:00

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Саммит в нормандском формате, который запланирован во Франции, может состояться уже в середине ноября. Об этом сообщили в украинском министерстве иностранных дел. Конкретная дата встречи пока не согласована. Информация от Кремля по поводу предстоящего саммита пока не поступала.

Ранее предполагалось, что встреча в Париже пройдет в конце октября. Главной темой переговоров станет урегулирование ситуации в ДНР. Условием проведения саммита стало прекращение огня в Донбассе. Несколько раз вывод войск по этой причине откладывали. Власти Украины возобновляли семидневное наблюдение, российская сторона обвинила иностранных коллег в намеренном невыполнении договоренностей.

Дату предстоящего саммита, сообщили в Кремле, можно будет назначать только после того, как военные покинут территорию ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU