2019-11-12T15:45:27+03:00
Общество

Родственники рассказали о москвичке, выпавшей вместе с детьми из окна

В окружении Людмилы Соколовой уверяют, что она была уравновешенной и «не болела головой»
Елена АКИМОВА
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Родственники Людмилы Соколовой просят не ставить ей заочных диагнозовРодственники Людмилы Соколовой просят не ставить ей заочных диагнозовФото: СОЦСЕТИ
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Родственники погибшей москвички Людмилы Соколовой, которая выпала в окно вместе с детьми, переживают трагедию. Огромное горе усугубляется предположениями разных экспертов, которые «ставят» погибшей диагнозы.

Недавно психиатр предположила, что у мамы могла быть «шизофрения или другое процессуальное расстройство личности». Одна из родственниц Людмилы уверяет, что это ошибочное предположение.

Девушка представилась Екатериной и рассказала «Ридусу», что в их семье никто, включая погибшую, «не болел головой».

- У нее были душевные переживания, но никто из нашей семьи или друзей не болел головой. С мужем они жили мирно, у них не было ссор или драк, — рассказала девушка.

Она так же посоветовала различным специалистам быть осмотрительнее в своих оценках душевного здоровья ее родственницы, ведь в России «психиатрический диагноз — это черное пятно для всей семьи».

Соседи Соколовых тоже не верят в подобные диагнозы, семья производила впечатление адекватной. А Людмила была «психически уравновешенной».

Людмила выпала в окно вместе с двумя детьми. От полученных травм она и новорожденная дочка скончались, 3-летний мальчик попал в больницу. В квартире нашли записку с просьбой никого не винить в случившемся и не сажать в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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