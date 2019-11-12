Родственники рассказали о москвичке, выпавшей вместе с детьми из окна
Родственники погибшей москвички Людмилы Соколовой, которая выпала в окно вместе с детьми, переживают трагедию. Огромное горе усугубляется предположениями разных экспертов, которые «ставят» погибшей диагнозы.
Недавно психиатр предположила, что у мамы могла быть «шизофрения или другое процессуальное расстройство личности». Одна из родственниц Людмилы уверяет, что это ошибочное предположение.
Девушка представилась Екатериной и рассказала «Ридусу», что в их семье никто, включая погибшую, «не болел головой».
- У нее были душевные переживания, но никто из нашей семьи или друзей не болел головой. С мужем они жили мирно, у них не было ссор или драк, — рассказала девушка.
Она так же посоветовала различным специалистам быть осмотрительнее в своих оценках душевного здоровья ее родственницы, ведь в России «психиатрический диагноз — это черное пятно для всей семьи».
Соседи Соколовых тоже не верят в подобные диагнозы, семья производила впечатление адекватной. А Людмила была «психически уравновешенной».
Людмила выпала в окно вместе с двумя детьми. От полученных травм она и новорожденная дочка скончались, 3-летний мальчик попал в больницу. В квартире нашли записку с просьбой никого не винить в случившемся и не сажать в тюрьму.
ИСТОЧНИК KP.RU