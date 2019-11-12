СЕГОДНЯ 18:21 2019-11-12T19:07:25+03:00

В Киеве заявили, что препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты Фото: REUTERS

Ранее глава украинского МИД рассказал, что уже есть примерные даты встречи лидеров стран-участниц "формата"

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Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, заявила, что препятствия для встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата" были сняты.

Это произошло во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

- Разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении, - заявила Олифер в своих соцсетях.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что уже есть примерные даты встречи лидеров стран-участниц "формата".

По мнению Олифер, Киев надеется, что проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что при необходимости президент РФ Владимир Путин готов к встрече в нормандском формате. Песков заявил, что российский лидер "ждет результатов подготовки".

ИСТОЧНИК KP.RU