В Киеве заявили, что препятствия для встречи "нормандской четверки" сняты
Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Леонида Кучмы, заявила, что препятствия для встречи лидеров стран-участниц "нормандского формата" были сняты.
Это произошло во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
- Разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении, - заявила Олифер в своих соцсетях.
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко подчеркнул, что уже есть примерные даты встречи лидеров стран-участниц "формата".
По мнению Олифер, Киев надеется, что проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта в Донбассе.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что при необходимости президент РФ Владимир Путин готов к встрече в нормандском формате. Песков заявил, что российский лидер "ждет результатов подготовки".
ИСТОЧНИК KP.RU