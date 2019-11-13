2019-11-13T06:27:32+03:00
Политика

На Украину прибыла первая партия нефти из Ливии

Ливийское «черное золото» доставил в порт Одессы танкер Prometheus Energy
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Первую партию сырой нефти из Ливии выгрузили в порту ОдессыПервую партию сырой нефти из Ливии выгрузили в порту ОдессыФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На Украину прибыла первая партия нефти из Ливии, которую доставил в порт Одессы танкер Prometheus Energy под флагом Маршалловых островов, сообщает портовая пресс-служба.

Уточняется, что судно с грузом 81,3 тысячи тонн прибыло в одесскую морскую гавань из ливийского порта Эз-Завия еще 9 ноября. Причем, как говорится в сообщении, разгружали его дольше положенного. По нормативу, на работы по перегрузке нефти в береговые емкости отводится 38 часов, однако портовые бригады в срок не уложились, и «обработка танкера у причала 2Н заняла 41 час».

Кроме того, судно задержалось в одесском порту из-за «тумана, помешавшего лоцманской проводке». К этому часу танкер уже покинул гавань.

Заместитель главного диспетчера порта Вячеслав Лавренюк сообщил, что в до конца месяца в Одессе ожидают подход еще одного большегрузного танкера , теперь уже с азербайджанской нефтью.

В Администрации морских портов Украины рассказали, что за последние два десятка лет в одесском порту разгружали нефть из России, Казахстана, Азербайджана, Ирана, Ирака, Бразилии, Венесуэлы и Соединенных Штатов, ливийской еще не было. .

Напомним, как писал сайт kp.ru, весной в компании «Укртатнафта» заявили об угрозе коллапса украинской экономики в связи с запретом на экспорт российской нефти и нефтепродуктов.

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Россия дала Украине ответную пощечину. Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, которое расширяет список запрещенных к ввозу в Россию украинских товаров, а также вводит ограничения на российский экспорт в незалежную (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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