На Украине перечислили невыполненные Зеленским обещания

СЕГОДНЯ 07:36 2019-11-13T07:52:21+03:00

По мнению киевского политика, это приведет к «роспуску парламента» и «изгнанию правительства из страны»

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Возглавивший Незалежную полгода назад Владимир Зеленский не выполнил три своих основных предвыборных обещания, и это может привести к катастрофическим последствиям и для самого президента Украины, и для его команды, считает руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала NewsOne, перечислив невыполненные обещания Зеленского: сажать коррупционеров, воплотить в жизнь принцип «закон один для всех» и добиться возвращения украинцев из эмиграции.

Ничего из этого, по словам Спивака, не произошло, и такие ошибки главы государства приведут к «роспуску парламента» и «изгнанию правительства из страны», причем киевский политик даже сроки назвал.

«Мой прогноз следующий: это правительство будет изгнано из страны в феврале месяце. И уже летом этот парламент будет разогнан», - заявил Дмитрий Спивак.

Он добавил, что досрочные президентские выборы на Украине следует ожидать или осенью следующего года, или весной 2021-го.

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ИСТОЧНИК KP.RU