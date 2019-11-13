Первые ракеты с блоком "Авангард" встанут на дежурство в ближайшие недели
В ближайшие несколько недель первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ с ядерным планирующим блоком "Авангард" заступят на опытно-боевое дежурство.
В настоящий момент ведутся работы по их подготовке и загрузке в шахты. Также проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка.
"В конце ноября-начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов "Авангард", - цитирует ТАСС источника в оборонно-промышленном комплексе страны.
Сайт kp.ru писал, что проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" хотели закрыть пять лет назад из-за проблем в начале разработки комплекса, однако конструкторы с успехом использованы данным им второй шанс, и в декабре прошлого года состоялся успешный пуск.
Путин: новый крылатый блок "Авангард" идет к цели, как метеорит.Ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрировал президент в обращению к парламенту 1 марта 2018
ИСТОЧНИК KP.RU