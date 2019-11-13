2019-11-13T09:09:04+03:00
Политика

Первые ракеты с блоком "Авангард" встанут на дежурство в ближайшие недели

Снаряды загрузят в шахты на территории Домбаровской дивизии РВСН
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Первые две ракеты с блоком "Авангард" встанут на дежурство до конца годаПервые две ракеты с блоком "Авангард" встанут на дежурство до конца годаФото: скриншот с видео
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В ближайшие несколько недель первые две межконтинентальные баллистические ракеты УР-100Н УТТХ с ядерным планирующим блоком "Авангард" заступят на опытно-боевое дежурство.

В настоящий момент ведутся работы по их подготовке и загрузке в шахты. Также проводятся проверки функционирования защищенного командного пункта полка.

"В конце ноября-начале декабря в Домбаровской дивизии РВСН заступят на опытно-боевое дежурство две оснащенные гиперзвуковым планирующим крылатым блоком ракеты УР-100Н УТТХ из состава первого полка комплексов "Авангард", - цитирует ТАСС источника в оборонно-промышленном комплексе страны.

Сайт kp.ru писал, что проект по созданию ракеты с блоком "Авангард" хотели закрыть пять лет назад из-за проблем в начале разработки комплекса, однако конструкторы с успехом использованы данным им второй шанс, и в декабре прошлого года состоялся успешный пуск.

Путин: новый крылатый блок "Авангард" идет к цели, как метеорит.Ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком продемонстрировал президент в обращению к парламенту 1 марта 2018

ИСТОЧНИК KP.RU

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