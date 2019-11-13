Экс-полковник Захарченко получил статус опасного заключенного
Осужденного за взяточничество экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко наделили статусом опасного заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Об этом сообщила его адвокат Валерия Туникова.
Теперь в личном деле бывшего полицейского и на карточке его камеры будут сделаны специальные записи о статусе, а на одежде заключенного появится красная метка. Все это влечет ужесточение контроля и другие ограничения.
Так, например, даже в душ Захарченко будут конвоировать с закованными в наручники за спиной руками, а малейшее нарушение ведет к появлению соответствующей отметки в личном деле, что может препятствовать освобождению по УДО, сообщает "Коммерсантъ".
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ИСТОЧНИК KP.RU
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