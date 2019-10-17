2019-10-17T22:40:25+03:00
Политика

Мосгорсуд смягчил приговор полковнику-миллиардеру Захарченко

Бывший полицейский получил 12,5 года колонии вместо 13 лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко в Басманном суде. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАССБывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко в Басманном суде. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Мосгорсуд смягчил приговор бывшему заместителю начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрию Захарченко, вынесенный по обвинению в получении взятки.

Вместо 13 лет колонии по делу о коррупции бывший полковник получил 12,5. Суд исключил из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

Ранее защита Захарченко решила обжаловать приговор и просила оправдать полковника.

«Апелляционные жалобы адвокатов удовлетворить частично (…) Суд постановил приговор изменить, убрать из обвинения квалифицицирующий признак "в группе лиц по предварительному сговору" и назначить наказание по совокупности преступлений 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима», - говорится в решении Мосгорсуда.

Напомним, владелец миллиардов – Захарченко получил 13 лет колонии, а также был оштрафован на 118 миллионов рублей. Он был признан виновным в получении взяток на общую сумму в 33 миллиона рублей. В его квартире и в квартире сестры Захарченко обнаружили почти 9 млрд рублей в разной валюте.

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"Комсомолка" попыталась выяснить, что думает сам заместитель начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрий Захарченко по поводу выдвинутых ему обвинений. Напомним, полковник полиции был задержан за получение крупной взятки, препятствие следственным действиям, злоупотребление служебными полномочиями. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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