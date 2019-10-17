Мосгорсуд смягчил приговор полковнику-миллиардеру Захарченко

СЕГОДНЯ 22:37 2019-10-17T22:40:25+03:00

Бывший заместитель начальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России полковник Дмитрий Захарченко в Басманном суде. ФОТО Дмитрий Серебряков/ТАСС

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Мосгорсуд смягчил приговор бывшему заместителю начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрию Захарченко, вынесенный по обвинению в получении взятки.

Вместо 13 лет колонии по делу о коррупции бывший полковник получил 12,5. Суд исключил из обвинения признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору».

Ранее защита Захарченко решила обжаловать приговор и просила оправдать полковника.

«Апелляционные жалобы адвокатов удовлетворить частично (…) Суд постановил приговор изменить, убрать из обвинения квалифицицирующий признак "в группе лиц по предварительному сговору" и назначить наказание по совокупности преступлений 12 лет и 6 месяцев колонии общего режима», - говорится в решении Мосгорсуда.

Напомним, владелец миллиардов – Захарченко получил 13 лет колонии, а также был оштрафован на 118 миллионов рублей. Он был признан виновным в получении взяток на общую сумму в 33 миллиона рублей. В его квартире и в квартире сестры Захарченко обнаружили почти 9 млрд рублей в разной валюте.

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