2019-11-13T12:20:56+03:00
В мире

Грета Тунберг пересечет Атлантический океан на катамаране

Шведская активистка не пользуется самолетами, делая выбор в пользу более экологичных средств передвижения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Грета Тунберг вернется в Европу из СШАГрета Тунберг вернется в Европу из СШАФото: REUTERS
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Шведская эко-активистка Грета Тунберг отправится из США в Европу на 15-метровом катамаране. В первые недели декабря в Мадриде пройдет 25-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и девочка готова пересечь Атлантический океан лишь бы попасть на нее.

Дело в том, что активистка принципиально отказывается пользоваться самолетами из-за вредных выбросов. В поисках более экологичных видов транспорта ей помогают поклонники со всего мира.

"Рада сообщить, что, вероятно, доберусь до COP25 в Мадриде. Мне предложили прокатиться из Вирджинии на 48-футовом катамаране La Vagabonde", - написала Тунберг у себя на странице в Twitter.

Катамаран направится в сторону Испании утром 13 ноября

Катамаран направится в сторону Испании утром 13 ноября

Вместе с юной активисткой в путь отправятся ее сторонники из Австралии и Англии. Старт будет дан утром в среду, 13 ноября.

Сайт kp.ru писал, что из Европы в США Грета также добиралась необычным способом. Она две недели провела на борту парусной яхты вместо того, чтобы за два часа перелететь Атлантический океан.

Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU

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