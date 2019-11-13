Грета Тунберг пересечет Атлантический океан на катамаране

СЕГОДНЯ 11:32 2019-11-13T12:20:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Шведская эко-активистка Грета Тунберг отправится из США в Европу на 15-метровом катамаране. В первые недели декабря в Мадриде пройдет 25-я конференция Рамочной конвенции ООН об изменении климата, и девочка готова пересечь Атлантический океан лишь бы попасть на нее.

Дело в том, что активистка принципиально отказывается пользоваться самолетами из-за вредных выбросов. В поисках более экологичных видов транспорта ей помогают поклонники со всего мира.

"Рада сообщить, что, вероятно, доберусь до COP25 в Мадриде. Мне предложили прокатиться из Вирджинии на 48-футовом катамаране La Vagabonde", - написала Тунберг у себя на странице в Twitter.

Катамаран направится в сторону Испании утром 13 ноября

Вместе с юной активисткой в путь отправятся ее сторонники из Австралии и Англии. Старт будет дан утром в среду, 13 ноября.

Сайт kp.ru писал, что из Европы в США Грета также добиралась необычным способом. Она две недели провела на борту парусной яхты вместо того, чтобы за два часа перелететь Атлантический океан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИСТОЧНИК KP.RU