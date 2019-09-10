10 Сент. 23:49 2019-09-11T00:11:24+03:00

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В ночь на среду, 11 сентября, в Кабуле прогремел мощный взрыв, сообщает информационное агентство «Синьхуа» со ссылкой на местных жителей. По словам очевидцев, есть пострадавшие, однако сколько людей получили ранения, пока непонятно.

Издание отмечает, что в каком именно районе столицы Афганистана произошел взрыв, ему установить тоже пока не удалось.

Стоит отметить, что взрывы в Кабуле случаются нередко, и часто после таких коротких сообщений выясняется, что погибли десятки людей. Например, так было с терактом во время многолюдной свадьбы. Сайт kp.ru писал, что жертвами взрыва в банкетном зале стали более 60 человек.

А в начале сентября в результате подрыва заминированной машины в афганской столице погибли пять человек, пострадали не менее 75.

ИСТОЧНИК KP.RU