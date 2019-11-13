2019-11-13T14:32:18+03:00
Общество

Оксана Пушкина о деле сестер Хачатурян: «Девочкам некуда было идти, они не знали про кризисные центры»

Депутат Государственной думы, член комитета по делам семьи, женщин и детей на радио «Комсомольская правда» высказалась об истории девушек, убивших отца
Юлия САЛЬНИКОВА
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Оксана Пушкина считает, что необходимо больше говорить о возможностях, которые предоставляют различные организации жертвам домашнего насилияОксана Пушкина считает, что необходимо больше говорить о возможностях, которые предоставляют различные организации жертвам домашнего насилияФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Госдумы Оксана Пушкина считает, что дела «сестер Хачатурян» могло бы и не быть, если бы девушки вовремя узнали о том, что есть организации, где оказывают помощь жертвам домашнего насилия.

Напомним, громкое убийство произошло в конце июля: 17-летняя Мария, 18-летняя Ангелина и 19-летняя Кристина Хачатурян нанесли отцу 40 ножевых ранений. Общество разделилось на тех, кто считает девушек убийцами, и тех, кто пытается понять их поступок, называя произошедшее самообороной. Следователи разбирались в этой истории и действительно обнаружили, что в семье Хачатурян все было не слишком гладко.

Член комитета по делам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина в эфире радио «Комсомольская правда» высказала свое мнение об этой истории:

- В данном случае девочкам некуда было идти, они не знали про то, что есть кризисные центры, они не понимали, как это работает. Им даже было стыдно об этом сказать.

Депутат считает, что люди, выступающие сейчас против законопроекта о домашнем насилии, воспитаны «в парадигме сильный – значит главный». Не поддерживают идею ужесточения наказания, по мнению Пушкиной, также малопросвещенные люди, они просто не представляют масштабов, которых достигла ситуация с домашним насилием в стране.

Михаил Хачатурян оружие любил больше, чем дочек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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