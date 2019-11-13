2019-11-13T21:03:22+03:00
Политика

«Нафтогаз» отказался от предложения «Газпрома» об обнулении судебных претензий

Украинская компания в очередной раз обвинила Москву в нарушении газового контракта
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments25
«Нафтогаз» отказался от предложения «Газпрома» об обнулении судебных претензий«Нафтогаз» отказался от предложения «Газпрома» об обнулении судебных претензийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что отказывается от предложения российского «Газпрома» обнулить судебные претензии, но готов рассмотреть разные варианты по судам.

«Мы не воспринимаем такое предложение вообще» - прокомментировал глава «Нафтогаза» предложение российской компании в интервью «Укринформ».

Витренко снова заявил, что «Газпром» якобы нарушил газовый контракт, поэтому украинская компания готова рассмотреть предложения, если нарушения будут ликвидированы или потери компенсированы.

Он также сообщил, что на данный момент не получал предложений по вопросу поставок газа на Украину.

Напомним, 30 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить «абсурдные» претензии по транзиту газа между «Нафтогазом Украина» и «Газпромом». При этом российский лидер заявил о готовности Москвы поставлять Украине газ по сниженным ценам, если Киев выполнит все условия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты