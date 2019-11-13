13 Нояб. 21:03 2019-11-13T21:03:22+03:00

«Нафтогаз» отказался от предложения «Газпрома» об обнулении судебных претензий Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинская компания в очередной раз обвинила Москву в нарушении газового контракта

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Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что отказывается от предложения российского «Газпрома» обнулить судебные претензии, но готов рассмотреть разные варианты по судам.

«Мы не воспринимаем такое предложение вообще» - прокомментировал глава «Нафтогаза» предложение российской компании в интервью «Укринформ».

Витренко снова заявил, что «Газпром» якобы нарушил газовый контракт, поэтому украинская компания готова рассмотреть предложения, если нарушения будут ликвидированы или потери компенсированы.

Он также сообщил, что на данный момент не получал предложений по вопросу поставок газа на Украину.

Напомним, 30 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить «абсурдные» претензии по транзиту газа между «Нафтогазом Украина» и «Газпромом». При этом российский лидер заявил о готовности Москвы поставлять Украине газ по сниженным ценам, если Киев выполнит все условия.

ИСТОЧНИК KP.RU