Британцы в ужасе: Борис Джонсон неправильно заваривает чай

14 Нояб. 00:29 2019-11-14T00:42:26+03:00

Соотечественники раскритиковали премьера за то, что он налил молоко в чашку с чайным пакетиком

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Подданные Соединенного Королевства обрушились с критикой на британского премьера Бориса Джонсона из-за того, что тот «грубейшим образом» нарушил «этикет» чайной церемонии – налил молоко в чашку, не вынув оттуда чайный пакетик. Эта промашка вызвала бурное обсуждение в соцсетях, передает Sky News.

Многие британцы решили, что глава правительства и работает примерно так же, как чай заваривает.В соцсетях появились гневные комментарии – дескать, как Джонсон может выполнять свои обязанности премьера, управлять страной, если он даже чай себе сделать не в состоянии.

Одни пользователи принялись учить одиозного политика правильно заваривать чай: прежде чем лить в чашку молоко или сливки, нужно вынуть пакетик с заваркой. Другие пишут, что такая «ошибка» Бориса Джонсона может стоить ему голосов на выборах.

«Я никогда не смогу проголосовать за того, кто это делает», - признался один из комментаторов. Впрочем, стоит отметить, что это далеко не первый скандал вокруг персоны бывшего мэра Лондона и экс-главы МИД Великобритании. Например, как писал сайт kp.ru, громкая ссора с любовницей не помешала ему стать премьером.

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ИСТОЧНИК KP.RU