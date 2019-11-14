2019-11-14T12:30:38+03:00
Происшествия

После стрельбы в колледже мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию по ЧС

Студент убил одного человека и ранил троих
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Стрельба произошла утром 14 ноябряСтрельба произошла утром 14 ноябряФото: Кадр видео
Изменить размер текста:

Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает утром в четверг 14 ноября экстренную комиссию по ЧС. Главной темой станет произошедшая утром 14 ноября в колледже стрельба. 19-летний студент пришел в аудиторию с охотничьим ружьем, по предварительным данным, Иж-81 был оформлен на парня, и начал стрелять по одногруппникам. В результате убит один человек, ему было 19 лет. Еще трое ранены – студенты 17, 19 и 20 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии. После того, как в здание нагрянула полиция, стрелок спрятался в отдельной аудитории и покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство из хулиганских побуждений».

Мэр Благовещенска собирает экстренное совещание из-за случившегося.

- Речь идет о внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, - уточнила ТАСС Валентина Калита.- Мы дадим рекомендации для усиления мер безопасности, которые у нас есть в городе в образовательных учреждениях и в объектах социальной направленности.

Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске

00:00
00:00

Видео из колледжа Благовещенска с раненым студентом.14 ноября в Амурском колледже произошла стрельба. Студент 4-го курса открыл огонь на поражение и ранил троих одногруппников. Один человек погиб. Сам нападавший застрелился. По факту инцидента проводится проверка.Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Счастливчик»: в соцсети завидуют жителю Нью-Йорка, который снял танцующего Феникса в роли Джокера
Россия проиграла Бельгии 1:4 в предпоследней игре отбора Евро-2020
На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
В Москве умер легендарный пожарный Виктор Климкин
Президент Сербии пообещал начать «работать в полную силу» с 18 ноября
В Сыктывкаре появилась «Газель-трансформер», рассыпающаяся прямо на ходу
СБУ отдала консьержке ребенка задержанного банкира Александра Гриценко
За брошенный окурок в Брюсселе придется заплатить 200 евро
Александра Трусова победила Евгению Медведеву на Гран-При России 2019, выиграв турнир
Супруга Шумахера рассказала о просьбе своего мужа
Умер Валерий Дударев, поэт и лауреат многих литературных премий
При пожаре в жилом доме в Москве погиб ребенок
В Госдуме раскритиковали законопроект о минимальной планке зарплаты бюджетников
Израиль с союзниками из США и Европы отработали «уход» от С-400
В Киеве похитили главу одного из крупнейших украинских банков
Перестрелка в Якутии: один человек погиб, двое получили ранения
МИД РФ опроверг договоренность передать Киеву задержанные корабли до «нормандского саммита»
СК начал проверку по факту смерти российского политика Никиты Исаева
При взрыве автомобиля на севере Сирии погибли 10 человек
"Политическая слепота": Слуцкий прокомментировал слова Помпео о Голанах и Крыме
В Париже закрыли более 20 станций метро из-за протестов "желтых жилетов"
В России резко упал спрос на сигареты