После стрельбы в колледже мэр Благовещенска собирает экстренную комиссию по ЧС

14 Нояб. 07:40 2019-11-14T12:30:38+03:00

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Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает утром в четверг 14 ноября экстренную комиссию по ЧС. Главной темой станет произошедшая утром 14 ноября в колледже стрельба. 19-летний студент пришел в аудиторию с охотничьим ружьем, по предварительным данным, Иж-81 был оформлен на парня, и начал стрелять по одногруппникам. В результате убит один человек, ему было 19 лет. Еще трое ранены – студенты 17, 19 и 20 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии. После того, как в здание нагрянула полиция, стрелок спрятался в отдельной аудитории и покончил с собой. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство из хулиганских побуждений».

Мэр Благовещенска собирает экстренное совещание из-за случившегося.

- Речь идет о внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, - уточнила ТАСС Валентина Калита.- Мы дадим рекомендации для усиления мер безопасности, которые у нас есть в городе в образовательных учреждениях и в объектах социальной направленности.

Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске 00:00 00:00

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/743665" frameborder="0"></iframe> Видео из колледжа Благовещенска с раненым студентом.14 ноября в Амурском колледже произошла стрельба. Студент 4-го курса открыл огонь на поражение и ранил троих одногруппников. Один человек погиб. Сам нападавший застрелился. По факту инцидента проводится проверка.Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU