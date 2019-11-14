Расстрелявший студентов в колледже Благовещенска получил разрешение на ношение оружия в мае

14 Нояб. 08:23 2019-11-14T08:26:38+03:00

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Ружье, из которого 19-летний студент убил и ранил своих однокурсников, было у него легально. Как сообщил источник, парень получил на него разрешение совсем недавно, в мае 2019 года. Спустя пару месяцев, в августе, он купил Иж-81 (12 калибра). Близким он объяснил, что хочет заняться охотой. Но дальше этого заявления дело не продвинулось, на охоту он так и не ездил, и вообще, брал в руки оружие крайне редко.

Утром 14 ноября студент пришел в Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства с тем самым ружьем Иж-81. Он расстрелял своих однокурсников, один человек погиб, еще трое ранены - в больнице Благовещенска находятся студенты 17, 19 и 20 лет, один из них в тяжелом состоянии. Стрелок покончил с собой.

В СК возбудили уголовное дело по статье об убийстве из хулиганских побуждений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/743665" frameborder="0"></iframe> Видео из колледжа Благовещенска с раненым студентом.14 ноября в Амурском колледже произошла стрельба. Студент 4-го курса открыл огонь на поражение и ранил троих одногруппников. Один человек погиб. Сам нападавший застрелился. По факту инцидента проводится проверка.Ольга НОВОСЕЛЬЦЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU