2019-11-14T12:30:01+03:00
Происшествия

Стрельба в колледже в Благовещенске:два человека погибли, трое пострадали

Нападавший покончил с собой, «стрелком» оказался 19-летний студент [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В результате стрельбы погибли два человека, ранены трое.В результате стрельбы погибли два человека, ранены трое.
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Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ЧП в Благовещенске. Там утром 14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла стрельба. К этому часу стало известно, что погибли два человека. По данным полиции, один из погибших открыл стрельбу.

Как писал сайт kp.ru, еще трое пострадали: ранены два подростка и один взрослый. Их уже доставили в больницу. Один из них скончался после операции, сообщил RT. Позже его смерть опроверг региональный минздрав. Очевидцы рассказали, что в здании колледжа открыл стрельбу один из студентов, который опоздал на занятия. Его выставили из аудитории, а после парень вернулся в учебное заведение с ружьем.

Первыми на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, к которым на улице подбежал молодой человек и сообщил, что неизвестный устроил стрельбу в расположенном рядом колледже.

Полицейское оцепление у здания колледжа.

Полицейское оцепление у здания колледжа.

Полицейские тут же выехали по указанному адресу, в техникуме увидели парня с ружьем и предложили отдать оружие, тот стал стрелять в стражей порядка. Ответным огнем нападавший был ранен, после чего злоумышленник забежал в аудиторию, где его блокировали правоохранители. Позже он покончил с собой.

Об этом рассказали в областном главке МВД. Личность стрелка уже установлена, это 19-летний Даниил Засорин.

Даниил Засорин. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Даниил Засорин.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Парень стрелял из оружия ИЖ-81, разрешение на которое получил несколько месяцев назад, рассказал источник. Ствол был приобретен студентом в августе.

Помповое ружье ИЖ-81. Фото: YouTube

Помповое ружье ИЖ-81.Фото: YouTube

По словам очевидца, который находился в кабинете в момент стрельбы, нападавших заходил в кабинет под музыку. Он слушал песню "Нирваны".

Студент открыл огонь в Амурском колледже.О случившимся в учебном заведении рассказал очевидец

ОФИЦИАЛЬНО

«По данным следствия, 19-летний студент Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства устроил стрельбу в здании данного учебного заведения из зарегистрированного за ним охотничьего оружия. В результате от огнестрельных ранений погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей - 17, 19 и 20 лет пострадали и доставлены в больницу. После этого злоумышленник застрелился», - рассказали в пресс-службе Следственного управления СК России по Амурской области.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «и» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений). Следователи установили, что при входе в корпус колледжа металлодетектор не стоит.

В пресс-службе регионального министерства образования и науки сообщили, что в учебном заведении была и охрана, и тревожная кнопка.

Собирал ружье в туалете и вошел в кабинет под песню Nirvana: что известно о стрельбе в колледже в Благовещенске

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ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Расследование продолжается. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводятся первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Мотивы преступления выясняются.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что причиной поступка студента мог стать конфликт между учащимися.

Мэр Благовещенска Валентина Калита собирает экстренную комиссию по мерам безопасности в образовательных учреждениях города.

Студент открыл огонь в Амурском колледже.Видео с места событий

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Сообщается о трех пострадавших и двух погибших (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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