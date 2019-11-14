В МИД Украины заявили, что встреча Зеленского с Путиным не планируется

14 Нояб. 17:06 2019-11-14T17:06:32+03:00

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Киев не планирует двухстороннюю встречу президентов России и Украины, Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита в «нормандском формате». Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Короткий ответ: нет, мы сейчас не планируем двустороннюю встречу с Путиным, мы планируем встречу нормандской четверки (…) на этом этапе Украина достаточно имеет возможностей встретиться, в первую очередь в нормандской четверке», - сообщил глава украинского МИД на пресс-конференции с австрийским коллегой Александером Шалленбергом.

Напомним, 12 ноября, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил украинскому и российскому лидерам поспособствовать в проведении переговоров. Пристайко отметил, что Киев не получал официального приглашения от казахского экс-лидера, но благодарен ему за предложение.

Как писал сайт kp.ru, в Кремле также сообщили, что рано говорить о двусторонней встрече Путина и Зеленского до переговоров «нормандской четверки».

ИСТОЧНИК KP.RU