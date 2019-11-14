2019-11-14T22:46:57+03:00
Политика

Путин исключил встречу с Зеленским до саммита в нормандском формате

Российский лидер также прокомментировал решение Трампа о визите в Москву 9 мая
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин исключил встречу с Зеленским до саммита в нормандском форматеПутин исключил встречу с Зеленским до саммита в нормандском форматеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин заявил, что о двухсторонней встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским до саммита в «нормандском формате» речи не идет.

«О встрече до «нормандского» формата речи не идет, поскольку мы договорились о том, что будем встречаться в «нормандском» формате. Ну, а если уже будем встречаться, так чего уж нам суетиться и бегать на неподготовленные встречи. Я думаю, в этом никто не заинтересован, ни я, ни президент Зеленский. Мы же должны выйти с каким-то результатом», - сказал российский лидер на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Напомним, 12 ноября, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил украинскому и российскому лидерам поспособствовать в проведении переговоров. В Кремле сообщили, что рано говорить о встрече Путина и Зеленского до переговоров в «нормандском формате». Аналогичное заявление сделали и в МИД Украины.

На пресс-конференции Путин также прокомментировал возможный визит в Россию в мае 2020 года президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, который ранее сообщил о готовности посетить Москву и Парад Победы, но сообщил о возможных проблемах из-за предвыборной кампании в США.

По словам российского лидера, «приезд на День Победы для лидера страны, внесшей вклад в разгром нацизма, полезен даже в разгар предвыборной кампании», но это решение остается за главой Белого дома.

Заявление Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии LIVE.Прямая трансляция. Заявление президента России Владимира Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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