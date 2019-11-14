2019-11-14T23:08:39+03:00
Политика

«За морем телушка - полушка, да дорог перевоз»: Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину

При этом российский лидер сообщил, что Москва готова снизить цену на газ для незалежной на 25% при прямых поставках
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин заявил о риске прекращения транзита газа через УкраинуПутин заявил о риске прекращения транзита газа через УкраинуФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова предложить Киеву скидку на газ в 25 процентов при прямых поставках, однако отметил риск прекращения транзита газа через Украину.

«"За морем телушка - полушка, да дорог перевоз" (…) так вот не за океаном надо искать счастья, а со своими соседями договариваться», - заявил глава государства.

Путин пояснил, что риск прекращения транзита существует, поскольку Киев взял на себя обязательства «перед Европой, а не перед Россией», стремясьимплементировать европейское законодательство.

Российский лидер также назвал бредом новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому». «Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде (...). Бред какой-то. Обостряют ситуацию», - добавил Путин

Напомним, 30 октября президент России призвал обнулить «абсурдные» претензии по транзиту газа между «Нафтогазом Украина» и «Газпромом». 13 ноября украинская компания сообщила, что отказывается обнулить судебные претензии.

Заявление Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии LIVE.Прямая трансляция. Заявление президента России Владимира Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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