«За морем телушка - полушка, да дорог перевоз»: Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова предложить Киеву скидку на газ в 25 процентов при прямых поставках, однако отметил риск прекращения транзита газа через Украину.
«"За морем телушка - полушка, да дорог перевоз" (…) так вот не за океаном надо искать счастья, а со своими соседями договариваться», - заявил глава государства.
Путин пояснил, что риск прекращения транзита существует, поскольку Киев взял на себя обязательства «перед Европой, а не перед Россией», стремясьимплементировать европейское законодательство.
Российский лидер также назвал бредом новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому». «Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях. Опять "Нафтогаз" предъявил очередной иск в суде (...). Бред какой-то. Обостряют ситуацию», - добавил Путин
Напомним, 30 октября президент России призвал обнулить «абсурдные» претензии по транзиту газа между «Нафтогазом Украина» и «Газпромом». 13 ноября украинская компания сообщила, что отказывается обнулить судебные претензии.
Заявление Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии LIVE.Прямая трансляция. Заявление президента России Владимира Путина по итогам саммита БРИКС в Бразилии.
ИСТОЧНИК KP.RU