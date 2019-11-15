Окруженная демонстрантами министр юстиции Гонконга получила травму руки

15 Нояб. 10:59 2019-11-15T11:44:14+03:00

Тереза Чэн упала на одной из лондонских улиц, где ее поджидали протестующие

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Министр юстиции Гонконга Тереза Чэн получила травму руки во время нападения агрессивно настроенных демонстрантов. Группа из около 30 человек окружила чиновницу вечером в четверг, 14 ноября, на одной из улиц Лондона, куда она накануне прибыла с официальным визитом.

Толпа скандировала "Позор" и иными способами выражала недовольство отношением гонконгских властей к протестующим. В какой-то момент Тереза Чэн упала, но было ли этой случайностью, или кто-то толкнул министра намеренно, пока неизвестно.

Чиновница упала и повредила рукуФото: REUTERS

Власти Китая и Гонконга выступили с решительным осуждением "преступления" и сделали представление Генеральному консульству Великобритании. Посольство республики в Лондоне призвало местную полицию провести тщательное расследование инцидента, а также усилить охрану учреждений КНР и их сотрудников.

"Реальное намерение [демонстрантов] состоит в том, чтобы дестабилизировать Гонконг, парализовать правительство САР и подорвать принцип "одна страна - две системы". Теперь они выносят свое насилие за рубеж", - говорится в сообщении на сайте дипмисии.

Сайт kp.ru писал, что протесты вспыхнули в Гонконге еще в июне. Недовольство вызвал закон об экстрадиции вероятных преступников в КНР. Потом демонстранты стали выступать против действий местных властей, которые якобы слишком жестоко обходятся с участниками акций.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729159" frameborder="0"></iframe> Столкновение полиции с митингующими в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU