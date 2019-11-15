Окруженная демонстрантами министр юстиции Гонконга получила травму руки
Министр юстиции Гонконга Тереза Чэн получила травму руки во время нападения агрессивно настроенных демонстрантов. Группа из около 30 человек окружила чиновницу вечером в четверг, 14 ноября, на одной из улиц Лондона, куда она накануне прибыла с официальным визитом.
Толпа скандировала "Позор" и иными способами выражала недовольство отношением гонконгских властей к протестующим. В какой-то момент Тереза Чэн упала, но было ли этой случайностью, или кто-то толкнул министра намеренно, пока неизвестно.
Чиновница упала и повредила рукуФото: REUTERS
Власти Китая и Гонконга выступили с решительным осуждением "преступления" и сделали представление Генеральному консульству Великобритании. Посольство республики в Лондоне призвало местную полицию провести тщательное расследование инцидента, а также усилить охрану учреждений КНР и их сотрудников.
"Реальное намерение [демонстрантов] состоит в том, чтобы дестабилизировать Гонконг, парализовать правительство САР и подорвать принцип "одна страна - две системы". Теперь они выносят свое насилие за рубеж", - говорится в сообщении на сайте дипмисии.
Сайт kp.ru писал, что протесты вспыхнули в Гонконге еще в июне. Недовольство вызвал закон об экстрадиции вероятных преступников в КНР. Потом демонстранты стали выступать против действий местных властей, которые якобы слишком жестоко обходятся с участниками акций.
Столкновение полиции с митингующими в Гонконге.
ИСТОЧНИК KP.RU