2019-11-15T18:08:11+03:00
Общество

Водка с добавками не исчезнет из магазинов

Новый техрегламент прокомментировали в союзе производителей алкоголя
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Водка с растительными добавками останется в продажеВодка с растительными добавками останется в продажеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В СМИ появилась информация о том, что вскоре водка с добавлением ванилина и других нерастительных добавок исчезнет с российских прилавков. Такой закон вступит в силу в 2021 году. Однако многие эксперты отрицательно восприняли новый техрегламент и предложили его подкорректировать.

- Всего в алкогольной отрасли — я имею в виду и крепкие спиртные напитки, и пиво, и вино — обнаружено порядка 27 несоответствий существующему положению вещей. Одно из них касается упоминания о том, что в производстве водки могут быть использованы только ингредиенты растительного происхождения, - заявил президент союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

По словам эксперта, зачастую в производстве водки используются не только растительные ингредиенты, но и нерастительные добавки, в том числе ванилин. Поэтому полностью отказаться от алкоголя с таким добавками не получится. Скорее придется вносить изменения в законопроект и разрешать использование некоторых ароматизаторов, пишет телеканал "360".

ИСТОЧНИК KP.RU

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