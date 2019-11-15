2019-11-15T21:05:57+03:00
Общество

Культурные мероприятия будут переносить из столиц в регионы

Такое предложение поступило на Госсовета по культуре, под председательством губернатора Самарской области
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Губернатор Самарской области провел заседание ГоссоветаГубернатор Самарской области провел заседание Госсовета
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В Санкт-Петербурге в рамках международного культурного форума прошло очередное заседание рабочей группы Госсовета по культуре. Его председателем стал руководитель совета Дмитрий Азаров, губернатор Самарской области. На заседании обсудили итоги реализации нацпроекта по развитию культуры, лучшие практики регионов России. Например, речь зашла о переводе школ искусств на региональный уровень, наделении из особым статусом. Итогом работы Госсовета стал и мониторинг материально-технической базы культурных учреждений страны. Сейчас эти материалы передали в министерство культуры РФ.

Также в этом году выявили лучшие практики по организации мероприятий в культурной сфере в регионах. Именно на заседании рабочей группы был анонсирован проект Театр - детям, который сейчас уже успешно реализуется.

Одним из важных вопросов, которые обсуждались на заседании, стал вопрос, касающийся развития общественного пространства в рамках культурного кода. Директор музея имени Пушкина предложила проводить больше мероприятий не в столицах, а в регионах.

- Для того, чтобы парк, бульвар или набережная стали «живым» и востребованным элементом общественной жизни, необходима системная поддержка творческих проектов, - отметил Дмитрий Азаров. И подчеркнул, что такой опыт у Самары уже есть: здесь провели голосование среди горожан и проводят культурные мероприятия каждые выходные.

При этом эксперты отметили, что точкой притяжения могут быть не только события, но и исторические вехи развития городов.

Все предложения, вынесенные на Госсовете, войдут в итоговый протокол.

ИСТОЧНИК KP.RU

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