2019-11-16T07:01:00+03:00
Политика

"Коммерсант": Россия намерена передать Украине задержанные в Керченском проливе корабли

Передачу планируется совершить до 9 декабря
Мария ИГНАТЬЕВА
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"Коммерсант": Россия намерена передать Украине задержанные в Керченском проливе корабли. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым"Коммерсант": Россия намерена передать Украине задержанные в Керченском проливе корабли. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым
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Россия готова передать Украине корабли, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года за нарушение границы. По данным "Коммерсанта" передача должна состояться до 9 декабря. Дата обусловлена саммитом "нормандского формата", который пройдет в этот день в Париже.

Два информированных источника сообщили изданию, что принципиальное решение уже принято и страны находятся на финальной стадии переговоров. Как отмечается, в обсуждении этого вопроса принимают участие не только Министерства иностранных дел двух стран, но и силовые ведомства России и Украины. Отдельно подчеркивается, что передача однозначно будет происходить не в порту, сейчас стороны обсуждают точную дату и место.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 ноября три украинских корабля – рейдовый буксир «Яны Капу» и два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» – незаконно пересекли границу России: они вошли в наши территориальные воды и начали опасно маневрировать, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В результате три судна незалежной были задержаны и пришвартованы в порту Керчи, а моряки арестованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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