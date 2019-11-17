Врачи прокомментировали смерть Никиты Исаева

СЕГОДНЯ 00:06 2019-11-17T00:06:34+03:00

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Кардиологи прокомментировали смерть общественного деятеля и политика Никиты Исаева. Он скончался 16 ноября в поезде по пути из Тамбова в Москву от остановки сердца. Медики подчеркнули, что сердечный приступ может настигнуть даже молодых людей. Речь идет о случаях, когда они не знают о своих проблемах со здоровьем или не следят за состоянием организма.

- Если человек ощутил, что у него возникает нарушение ритма. Когда он просыпается иногда ночью от такого неблагополучия. Сразу же нужно ехать обращаться в ближайшие больницы, вплоть до фельдшерско-акушерского пункта, и настаивать - не просто просить, а категорически настаивать - на том, чтобы его направили на обследования, - сказал в интервью для телеканала "360" кардиолог и сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев.

Врач подчеркнул, что смерть в таком возрасте (Никита Исаев скончался в 41 год) - "чудовищно безвременно". По словам кардиолога, чтобы избежать таких случаев, человеку необходимо сделать суточное мониторирование электрокардиограммы, когда на тело устанавливается специальный аппарат, который записывает электрокардиограмму в течение 15-16 часов. Это позволит точно знать, какие проблемы есть с сердцем и своевременно принять меры по минимизации внезапной остановке сердца. Он также напомнил, что избежать проблем с сердцем и сосудами поможет отказ от курения, алкоголя и наркотиков.

Сайт kp.ru писал ранее, что российский политик Никита Исаев скончался, возвращаясь из командировки домой. Внезапно в поезде ему стало плохо и на одной из станций ему вызвали скорую помощь. Спасти его медики не успели. По словам помощницы политика Алины Жестовской, о дате и месте похорон будет известно позже.

ИСТОЧНИК KP.RU