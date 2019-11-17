Полиция Гонконга распылила слезоточивый газ возле университета

СЕГОДНЯ 08:38 2019-11-17T08:47:09+03:00

Вмешательство потребовалось после того, как протестующие стали бросаться кирпичами

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Полиция Гонконга распылила слезоточивый газ рядом с кампусом Политехнического университета, где в воскресенье, 17 ноября, была организована акция протеста.

Демонстранты стали кидать кирпичи в людей, которые пыталась разобрать возведенные ими баррикады. Завалы полностью перекрыли дорогу, что создало транспортный коллапс.

Такая ситуация наблюдается по всему мегаполису вот уже несколько дней. Протестующие решили сменить тактику и перейти от массовых шествий к блокированию тоннелей, мостов и трасс.

Участники акции забрасывают прохожих и полицейских кирпичамиФото: REUTERS

Вмешательство полиции потребовалось после того, как десятки активистов выбежали из университетского кампуса и набросились на толпу прохожих, состоящих преимущество из людей среднего возраста. Согласно данным газеты South China Morning Post, правоохранителей участники акции забросали не только камнями, но и коктейлями "Молотова".

В связи с обстановкой в городе в понедельник все школы будут закрыты.

Сайт kp.ru писал, что ранее ситуация с протестами в Гонконге вылилась за пределы мегаполиса. Группа недовольных напала на министра юстиции города Терезу Чэн во время ее визита в Лондон. В ходе "общения" с демонстрантами женщина упала и повредила руку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/729159" frameborder="0"></iframe> Столкновение полиции с митингующими в Гонконге.

ИСТОЧНИК KP.RU