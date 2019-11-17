2019-11-17T21:10:27+03:00
Политика

МИД РФ: Москва никогда не отрицала возможности передачи Киеву задержанных кораблей

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что еще в июне проинформировали Украину о возможности вернуть суда
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике КрымФото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым
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Москва никогда не отрицала возможности передачи Киеву трех военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года за нарушение границы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

«(Россия) никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне судов, принимавших участие в организованной в ноябре 2018 года предыдущим киевским руководством провокации в районе Керченского пролива», - говориться в сообщении, опубликованном на странице ведомства в соцсети.

В министерстве отметили, что еще в июне внешнеполитическое ведомство проинформировало Посольство Украины в Москве о возможностях, которые существуют в рамках российского законодательства для освобождения моряков и кораблей.

Как писал сайт kp.ru, 16 ноября Украина начала подготовку к возвращению своих военных кораблей. С этой целью из украинских портов вышли одно судно и два буксира. На следующий день началась буксировка украинских кораблей от причала в Керченском порту.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля незалежной незаконно пересекли российскую границу и были арестованы, поскольку не подчинились требованиям погранслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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