На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей
Киев готовится к возвращению трех военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года за нарушение границы. С этой целью из украинских портов вышли поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака».
Об этом сообщают Украинский милитарный портал со ссылкой на данные Системы автоматической идентификации судов (AIS),а также одесское издание «Думская» без указания источника.
По этим данным, Россия якобы «тянет» судна из Керчи, и встреча должна состоятся в открытом море, в 60 милях от Одессы.
Как писал ранее сайт kp.ru, «Коммерсанта» сообщил, что передача задержанных украинских кораблей должна состояться до саммита в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря в Париже. Позже в МИД опровергли информацию о том, что договоренность о передаче Украине судов привязана к встрече «нормандской четверки».
Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля незадлежной незаконно пересекли российскую границу и были арестованы, поскольку не подчиняясь требованиям погранслужб.
ИСТОЧНИК KP.RU