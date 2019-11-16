На Украине сообщили, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей

16 Нояб. 21:42 2019-11-16T21:42:38+03:00

Появилась информация, что Киев готовится к передаче задержанных кораблей. Фото: Погрануправление ФСБ России по Республике Крым

По данным СМИ, с этой целью из украинских портов вышли два буксира и одно судно

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Киев готовится к возвращению трех военных кораблей, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года за нарушение границы. С этой целью из украинских портов вышли поисково-спасательный корабль «Сапфир», а также буксиры «Титан» и «Гайдамака».

Об этом сообщают Украинский милитарный портал со ссылкой на данные Системы автоматической идентификации судов (AIS),а также одесское издание «Думская» без указания источника.

По этим данным, Россия якобы «тянет» судна из Керчи, и встреча должна состоятся в открытом море, в 60 милях от Одессы.

Как писал ранее сайт kp.ru, «Коммерсанта» сообщил, что передача задержанных украинских кораблей должна состояться до саммита в «нормандском формате», которая запланирована на 9 декабря в Париже. Позже в МИД опровергли информацию о том, что договоренность о передаче Украине судов привязана к встрече «нормандской четверки».

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля незадлежной незаконно пересекли российскую границу и были арестованы, поскольку не подчиняясь требованиям погранслужб.

ИСТОЧНИК KP.RU