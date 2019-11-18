В России хотят запретить продажу алкоголя после 22.00
В Министерство здравоохранения поступило предложение ввести по всей стране запрет на продажу спиртного в магазинах после 22.00. С такой инициативой к ведомству обратились представители ОНФ. В министерстве рассказали, что предложение оценивают, принимать его или нет, вопрос, который требует обсуждения:
- . В настоящее время Минздравом России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями экспертного сообщества данные предложения рассматриваются, - сообщили РИА Новости в Минздраве.
Подобные меры уже действуют в ряде регионов России. Законы приняты на региональном уровне. В Калининграде, например, вообще предложили закрыть спиртные магазины после 20.00. Их опыт, а так же то, насколько помог запрет на вечернюю продажу спиртного сократить употребление алкоголя, оценят в Минздраве при принятии решения.
Ранее, напомним, предлагали увеличить возраст продажи спиртного. Людям младше 21 года алкоголь в магазинах продавать не будут, если, конечно, законопроект примут в Госдуме. Планируется, что этот вопрос решат до декабря.
ИСТОЧНИК KP.RU