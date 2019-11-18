В России хотят запретить продажу алкоголя после 22.00

СЕГОДНЯ 10:09 2019-11-18T10:11:53+03:00

После 22.00 алкогольные магазины по всей стране могут быть закрыты Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Министерство здравоохранения поступило предложение ввести по всей стране запрет на продажу спиртного в магазинах после 22.00. С такой инициативой к ведомству обратились представители ОНФ. В министерстве рассказали, что предложение оценивают, принимать его или нет, вопрос, который требует обсуждения:

- . В настоящее время Минздравом России с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представителями экспертного сообщества данные предложения рассматриваются, - сообщили РИА Новости в Минздраве.

Подобные меры уже действуют в ряде регионов России. Законы приняты на региональном уровне. В Калининграде, например, вообще предложили закрыть спиртные магазины после 20.00. Их опыт, а так же то, насколько помог запрет на вечернюю продажу спиртного сократить употребление алкоголя, оценят в Минздраве при принятии решения.

Ранее, напомним, предлагали увеличить возраст продажи спиртного. Людям младше 21 года алкоголь в магазинах продавать не будут, если, конечно, законопроект примут в Госдуме. Планируется, что этот вопрос решат до декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU