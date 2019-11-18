МИД России: Британия может ужесточить санкции после Brexit

СЕГОДНЯ 12:20 2019-11-18T12:37:58+03:00

Британия в скором времени выйдет из ЕС Фото: REUTERS

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Российским бизнесменам стоит приготовиться к ужесточению санкций со стороны британских властей после завершения процедуры Brexit. Такое заявление сделал директор второго европейского департамента министерства иностранных дел РФ Сергей Беляев.

По его словам, официальные лица Лондона уже неоднократно сообщали о своем намерении координировать санкционную политику государства с ЕС и США после выхода из союза. Также в Палате общин открыто обсуждается возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении России в будущем.

Беляев подчеркнул, что в МИД такая риторика вызывает "откровенное недоумение", ведь последствия возможны и для британских компаний, которые заинтересованы в тесном сотрудничестве с партнерами из РФ.

"Полагаем, что в условиях Brexit прецедент с введением национальных санкций способен вызвать цепную реакцию, ускорив бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции, и тем самым пошатнуть положение Лондона в качестве международного финансового центра", - цитирует РИА Новости дипломата.

Директор департамента выразил надежду на то, что "понимание столь очевидных истин" удержит Лондон от необдуманных поступков.

Сайт kp.ru писал, что по всей Европе продолжают подсчитывать убытки от антироссийских санкций. Например, в Германии ограничения стали причиной банкротства многих предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU