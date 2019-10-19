Захарова: затягивая Brexit, Лондон хочет «измотать» европейских партнёров

СЕГОДНЯ 22:05 2019-10-19T22:05:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Затягивая выход из Евросоюза, Великобритания хочет измотать своих европейских партнеров и ослабить их позиции. Так официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала принятую британским парламентом поправку об отсрочке Brexit.

Представитель МИД напомнила, что королевство не может реализовать итоги общенационального референдума уже четвертый год. Она отметила, что на первый взгляд, это нарушение гражданских прав проголосовавших, но, по ее словам, империя не задумывается «о таких пустяках».

«Есть возможность ослабить позиции европейских партнёров, измотав их отсутствием понимания перспективы и возможности стратегического планирования», - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Напомним, по договору выход Великобритании из Евросоюза должен состояться 31 октября. В субботу, 19 октября, в британском парламенте началось обсуждение обновленного соглашения по Brexit. Депутаты палаты общин решили одобрить поправку, обязывающую премьера королевства Бориса Джонсона просить отсрочку выхода из ЕС. В свою очередь глава кабмина заявила, что не пойдет на это.

ИСТОЧНИК KP.RU