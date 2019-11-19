Помпео: США не считают израильские поселения на Западном берегу Иордана незаконными

СЕГОДНЯ 01:23 2019-11-19T01:33:23+03:00

Госсекретарь подчеркнул, что администрация Трампа пересмотрела позицию предшественников по этому вопросу

Изменить размер текста: A A

Госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что Соединенные Штаты пересмотрели свою позицию по вопросу израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, и больше не считают их незаконными.

Глава госдепартамента отметил, что «администрация президента Дональда Трампа пересматривает подход администрации Барака Обамы по израильским поселениям», а все предыдущие официальные заявления Вашингтона по этому вопросу «в течение десятилетий были непоследовательными».

По словам Помпео, «после тщательного изучения всех сторон нынешняя администрация» пришла к выводу, что «строительство израильских гражданских поселений на Западном берегу реки Иордан не является нарушающим международное право», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, резолюция Совета Безопасности ООН от 2016 года обязывает еврейское государство прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан, однако Израиль отказался ее выполнять.

ИСТОЧНИК KP.RU