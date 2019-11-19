2019-11-19T03:47:55+03:00
Политика

Нетаньяху поблагодарил Трампа и Помпео за решение по поселениям на берегу Иордана

Израильский премьер призвал все остальные страны занять такую же позицию, как США
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа, госсекретаря Майка Помпео и всю вашингтонскую администрацию за решение по вопросу еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан, и призвал все остальные страны занять такую же позицию.

По словам главы правительства Израиля, «Соединенные Штаты взяли важный политический курс, который исправляет историческую ошибку».

«Израиль глубоко признателен президенту Трампу, госсекретарю Помпео и всей администрации США за их твёрдую позицию по поддержке правды и справедливости», - цитирует заявление Нетаньяху его пресс-служба.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава американского внешнеполитического ведомства объявил, что Вашингтон пересмотрел позицию администраций предыдущих президентов США и пришел к выводу, что строительство израильских поселений на Западном берегу Иордана международное право не нарушает.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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