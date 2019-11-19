В МИД России прокомментировали заявление США об израильских поселениях на Западном берегу Иордана

СЕГОДНЯ 02:19 2019-11-19T02:19:42+03:00

Позиция Москвы по этому вопросу остается неизменной, подчеркнули в российском министерстве

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Комментируя заявление госсекретаря США Майкла Помпео о том, что Соединенные Штаты больше не считают израильские поселения на Западном берегу реки Иордан незаконными, в министерстве иностранных дел России подчеркнули, что позиция Москвы по вопросу поселенческой деятельности Израиля на спорной территории остается неизменной.

«Российская позиция по этому вопросу не изменилась», - приводит слова представителя МИД ТАСС.

Как писал сайт kp.ru, ранее глава американского внешнеполитического ведомства объявил, что Вашингтон пересмотрел позицию администраций предыдущих президентов США и пришел к выводу, что строительство израильских поселений на Западном берегу Иордана международное право не нарушает.

Напомним, резолюция Совета Безопасности ООН от 2016 года обязывает еврейское государство прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан, однако Израиль отказался ее выполнять.

ИСТОЧНИК KP.RU