Названы регионы, где жители чаще всего становятся банкротами

СЕГОДНЯ 11:26 2019-11-19T11:26:17+03:00

За четыре года правом признать себя несостоятельным воспользовалась 141 тысяча человек

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Специалисты проекта ОНФ «За права заемщиков» посчитали число банкротов в регионах, статистика получилась удручающая. Показатель тех, кто решил признать себя несостоятельным, постоянно растет. Особенно тревожно дело обстоит в 30 регионах России, здесь число банкротов серьезно превышает статистику по стране.

Всего за четыре года существования данного механизма банкротами стали 141 тыс. граждан. Но если в январе–сентябре 2018-го их было почти 30,4 тыс., то в том же периоде 2019-го — уже около 46,7 тыс.

Наибольший прирост в Москве и области — 6,4 тыс. (рост на 48,3% в те же периоды). Но в пересчете на 100 тысяч жителей региона безусловное первенство принадлежит трем субъектам РФ.

Лидеры по банкротству:

Калмыкия - 80 случаев,

Пензенская область – 75 случаев,

Вологодская область – 67 случаев.

В среднем по России показатель находится на уровне 32 банкротств на каждые сто тысяч жителей.

Доля потенциальных банкротов:

Ингушетия - 3,2%,

Бурятия - 2,5%,

Магаданская область - 2,4%,

Карачаево-Черкесия - 2,3%,

ХМАО и Якутия - 2,2%.

Подобную статистику эксперты ОНФ объясняют снижением доходов, закредитованностью, ростом просроченной задолженности, а также низким уровнем финансовой грамотности населения.

В октябре Центробанк ввел ограничения по предельной долговой нагрузке на заемщиков. Банкам и МВО рекомендовали не выдавать кредиты тем, кто тратит на погашение уже существующих 50 процентов от дохода.

В ЦБ подчеркнули, что пока говорить о том, работает мера или нет, рано, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU