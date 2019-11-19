2019-11-19T13:00:04+03:00
Общество

В Минздраве допустили введение запрета на продажу сигарет с 21 года

В ведомстве считают, это будет следующий шаг после повышения возраста продажи алкоголя
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Минздраве считают, что после запрета на спиртное лицам младше 21 года, могут ввести ограничения на табакВ Минздраве считают, что после запрета на спиртное лицам младше 21 года, могут ввести ограничения на табакФото: Алексей ФОКИН
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В России могут увеличить возраст продажи сигарет. Как сообщил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн, в Минздраве допускают введение ограничения на продажу табака лицам, не достигшим 21-летнего возраста.

Напомним, похожая инициатива касается алкоголя. До конца декабря депутаты должны будут определиться, быть этому закону или нет. Ряд ведомств уже одобрили предложение по запрету продажи алкоголя до 21 года.

- Я думаю, что мы к этому идем... Я думаю, что после того, как разберутся с алкоголем, следующим шагом будет табак, - приводит его слова РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что россияне одобряют запрет на продажу алкоголя до 21 года. Опрос проводил ВЦИОМ. Что касается сигарет, то в ряде регионов страны уже пытались ввести подобные ограничения, например, в Ингушетии.

21 год - не так уж много по сравнению с возрастным ограничением на Гавайях, где сигареты запрещено продавать тем, кто младше 100 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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