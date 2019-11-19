Эксперт оценил перспективы дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил перспективы дальнейшего сотрудничества России и Украины по транзиту газа.
Ранее о важности данного сотрудничества сказал глава МИД Германии Хайко Мааса. Пикин согласен с дипломатом в том, что транзит нельзя замораживать
Россия и Украины обязаны искать точки соприкосновения для строительства конструктивного диалога.
- Мы видели заявление по поводу того предложения, которое было от «Газпрома» со стороны Украины. Никто к обнулению взаимных требований не готов, — комментирует Пикин RT.
Он отметил, что необходимо искать формат «стыковки» двух сторон.
Ранее в Госдуме отметили, что если газотранспортная сеть Украины не будет использоваться по назначению, то «через пару месяцев ее можно будет разбирать на металлолом».
Это приведет не только к прямым, но и к косвенным убыткам.
ИСТОЧНИК KP.RU