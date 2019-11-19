Эксперт оценил перспективы дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины

СЕГОДНЯ 21:34 2019-11-19T21:34:18+03:00

Пока точек соприкосновения нет, но их будут искать

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Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин оценил перспективы дальнейшего сотрудничества России и Украины по транзиту газа.

Ранее о важности данного сотрудничества сказал глава МИД Германии Хайко Мааса. Пикин согласен с дипломатом в том, что транзит нельзя замораживать

Россия и Украины обязаны искать точки соприкосновения для строительства конструктивного диалога.

- Мы видели заявление по поводу того предложения, которое было от «Газпрома» со стороны Украины. Никто к обнулению взаимных требований не готов, — комментирует Пикин RT.

Он отметил, что необходимо искать формат «стыковки» двух сторон.

Ранее в Госдуме отметили, что если газотранспортная сеть Украины не будет использоваться по назначению, то «через пару месяцев ее можно будет разбирать на металлолом».

Это приведет не только к прямым, но и к косвенным убыткам.

ИСТОЧНИК KP.RU