ЕК рекомендовала Украине вернуться к прямым закупкам российского газа

СЕГОДНЯ 13:40 2019-11-19T13:50:36+03:00

Еврокомиссия рекомендовала Украине закупать российский газ в объеме 15 млрд кубометров в год Фото: EAST NEWS

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Европейская комиссия рекомендовала Украине вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме около 15 миллиардов кубометров в год, начиная с 2020-го. Об этом сообщил источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним переговорам по топливу.

Он пояснил, что прямые закупки позволят Киеву сократить дорогостоящие реверсные поставки. Также повысится заинтересованность России в использовании украинской газотранспортной системы с целью транзита газа в Европу.

Сейчас Киев всеми силами пытается компенсировать дополнительные издержки с помощью повышения тарифов за прокачку топлива, а возвращение к прежней схеме сотрудничества снизит напряженность в этой сфере.

Что касается требований Москвы отозвать все взаимные иски "Газпрома" и "Нафтогаза" и отказаться от уже принятых судебных решений, то их источник ТАСС комментировать не стал.

Сайт kp.ru писал, что речь идет, в частности, о наложении штрафа на российскую компанию за "нарушение экономической конкуренции".

ИСТОЧНИК KP.RU