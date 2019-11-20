Генсек НАТО объяснил, почему Альянс тратит на военные нужды больше денег, чем Россия

СЕГОДНЯ 00:43 2019-11-20T01:06:47+03:00

Столтенберг уверяет, что более высокий уровень затрат на армию – не показатель меньшей эффективности

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Брюсселе, объяснил, почему Североатлантический альянс тратит на свои военные нужды в 20 раз больше, чем Россия, и при этом блок считает, что ему все еще мало денег на так называемое «сдерживание» нашей страны.

По словам генсека, дело тут не в слабой эффективности Альянса, а в разнице уровня жизни и цен. Он признал, что «если сравнивать зарплаты и расходы между союзниками по НАТО и Россией, то, конечно, уровень затрат выше».

«Когда вы сравниваете эти бюджеты по рыночным ценам и валютам, вы получаете такие выводы, но это не отражает меньшую эффективность», - заверил журналистов Столтенберг.

Он отметил, что «совершенно другие цифры» получатся, если при расчетах учитывать покупательскую способность, а более высокий уровень затрат на армию «отражает просто более высокий жизненный стандарт». При этом генсек НАТО раз пять упомянул об «эффективности Альянса».

«Мы будем инвестировать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить надежное сдерживание и оборону», - приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в прошлом в 2018 году расходы НАТО на военные нужды составили порядка одного триллиона долларов, а наша страна потратила на оборону менее 50 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU