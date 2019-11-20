2019-11-20T01:06:47+03:00
Политика

Генсек НАТО объяснил, почему Альянс тратит на военные нужды больше денег, чем Россия

Столтенберг уверяет, что более высокий уровень затрат на армию – не показатель меньшей эффективности
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Генсек НАТО Йенс СтолтенбергГенсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Брюсселе, объяснил, почему Североатлантический альянс тратит на свои военные нужды в 20 раз больше, чем Россия, и при этом блок считает, что ему все еще мало денег на так называемое «сдерживание» нашей страны.

По словам генсека, дело тут не в слабой эффективности Альянса, а в разнице уровня жизни и цен. Он признал, что «если сравнивать зарплаты и расходы между союзниками по НАТО и Россией, то, конечно, уровень затрат выше».

«Когда вы сравниваете эти бюджеты по рыночным ценам и валютам, вы получаете такие выводы, но это не отражает меньшую эффективность», - заверил журналистов Столтенберг.

Он отметил, что «совершенно другие цифры» получатся, если при расчетах учитывать покупательскую способность, а более высокий уровень затрат на армию «отражает просто более высокий жизненный стандарт». При этом генсек НАТО раз пять упомянул об «эффективности Альянса».

«Мы будем инвестировать столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить надежное сдерживание и оборону», - приводит слова Столтенберга РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в прошлом в 2018 году расходы НАТО на военные нужды составили порядка одного триллиона долларов, а наша страна потратила на оборону менее 50 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Самой сексуальной женщиной России снова выбрали Ирину Шейк
Нетаньяху твердо решил сделать Иорданскую долину частью Израиля
В Госдуме решат, сколько будут стоить самые дешевые сигареты
«Это было смешно»: Сотрудник СНБ США рассказал, как ему предлагали стать министром обороны Украины
«Понятия не имею»: Боярский опроверг информацию о смертельном ДТП
В ФАР поддержали идею продавать «красивые» номера на Госуслугах
Суд ООН обязал РФ предоставить меморандум по иску Украины
Киевский суд отпустил на поруки лидера радикальной партии Олега Ляшко
В школах могут ввести уроки по кибербезопасности
Эксперт оценил перспективы дальнейшего транзита российского газа через территорию Украины
Гильерме не доверили место в воротах сборной России в матче против Сан-Марино
Медведев назвал переговоры с Румасом продуктивными и полезными
В Минтрансе подготовят предложения по изменению ряда правил авиаперевозки животных
Армена Джигарханяна выписали из клиники после обследования
В Германии выступили за сохранение транзита газа через Украину
В Госавтоинспекции прокомментировали видео с ребенком за рулем автомобиля
В МИД Украины заявили, что Киев готов принять "разумный компромисс" по итогам встречи "нормандской четверки"
Латвийский косметический бренд Dzintars окончательно разорился
Госавтоинспекция: высокие требования к автошколам необходимы для обучения грамотных водителей
В Госавтоинспекции рассказали об особенностях обучения в юношеских автошколах