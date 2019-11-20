Власти планируют ограничить ввоз детских молочных смесей в Россию

СЕГОДНЯ 08:11 2019-11-20T08:41:09+03:00

В России могут ввести ограничения на ввоз детских молочных смесей из-за границы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Вице-премьер России Алексей Гордеев поручил министерству сельского хозяйства проработать вопрос об ограничении импорта адаптированных детских молочных смесей и ингредиентов для их производства.

На настоящий момент около 95% смесей-заменителей грудного молока ввозятся в страну из-за рубежа - стран ЕС и США. Тогда как годовой объем потребления составляет примерно 40 тысяч тонн в год.

Ожидается, что квотирование и другие подобные меры ограничения будут стимулировать локализацию производства детского питания в России. К тому же ранее в этом году в Совфеде уже предлагали повысить пошлины на импорт смесей с 5% до 15%

Некоторые эксперты с такими выводами не согласны. Они считают, что ограничение ввоза продукции, которая столь сильно зависит от импорта, будет "катастрофой", передает "Коммерсант".

Сайт kp.ru писал, что ранее специалисты исследовали 21 торговую марку сухих молочных смесей. Оказалось, что повышенным требованиям качества соответствует лишь одна.

ИСТОЧНИК KP.RU