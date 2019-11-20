В Роструде рассказали, как продлить новогодние выходные

СЕГОДНЯ 10:27 2019-11-20T10:32:52+03:00

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Увеличить на один день новогодние выходные не получилось – законопроект с предложением сделать 31 декабря нерабочим днем, отклонили. В Кремле тоже заявили, что в 2019 году последний день декабря – рабочий, хотя и сокращенный. Но в Роструде сообщили, что продлить себе отдых можно. Для этого нужно присоединить отпуск к зимним каникулам. Кто это может сделать и на каких условиях, «Российской газете» рассказали в ведомстве.

- Согласно статье 122 Трудового кодекса (ТК) право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у одного работодателя, - сообщили в Роструде.

Это значит, что взять оплачиваемый отпуск можно, если минимум полгода проработать на одно месте. Можно и раньше, но по согласованию сторон. Если человек работает у физического лица или индивидуального предпринимателя, вопрос об отпуске следует обговорить заранее. Лучше составить график отпусков. Выйти в отпуск можно хоть 9 января, если эта дата указана в графике отпусков, а сам график согласован начальством.

- За две недели работник должен быть уведомлен об отпуске – под роспись, -сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU