В холодильнике на британском пароме нашли 25 мигрантов
Корабль вернулся в Нидерланды для оказания нелегалам помощи
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Британский паром The Britannia Seaways вынужден был вернуться в порт Нидерландов после того, как борту обнаружили безбилетников. В холодильной камере одного из перевозимых кораблем грузовиков спрятались 25 нелегальных мигрантов.
Национальная спасательная служба уже оказала беженцам всю необходимую медицинскую помощь. Их национальность и дальнейшая судьба пока не разглашаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU