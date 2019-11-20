2019-11-20T11:25:28+03:00
В мире

В холодильнике на британском пароме нашли 25 мигрантов

Корабль вернулся в Нидерланды для оказания нелегалам помощи
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Британский паром The Britannia Seaways вынужден был вернуться в порт Нидерландов после того, как борту обнаружили безбилетников. В холодильной камере одного из перевозимых кораблем грузовиков спрятались 25 нелегальных мигрантов.

Национальная спасательная служба уже оказала беженцам всю необходимую медицинскую помощь. Их национальность и дальнейшая судьба пока не разглашаются.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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