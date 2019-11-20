2019-11-20T15:18:27+03:00
Политика

«Бред собачий»: Путин назвал «российскую угрозу» выдумкой

По словам главы государства, такие «спекуляции» нужны тем, кто хочет наживаться на роли передового отряда борьбы с Россией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Бред собачий»: Путин назвал «российскую угроза» выдумкой«Бред собачий»: Путин назвал «российскую угроза» выдумкойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе форума «Россия зовёт!» президент России Владимир Путин обратил внимание на спекуляции вокруг так называемой «российской угрозы».

«Несмотря на все проблемы с Украиной, спекуляциями вокруг Крыма и Донбасса, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать. Сколько в Евросоюзе жителей? Сколько в странах НАТО жителей? Каков суммарный экономический и военный потенциал? Это просто чушь, бред собачий, «российская угроза» — это выдумка», - заявил российский лидер.

По словам главы государства «российскую угрозу» выдумывают те, кто хочет «наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией» и, как следствие, получать за это «бонусы и преференции».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на прошлой недели посольство России в Лондоне направило в Министерство иностранных дел Соединённого Королевства ноту в связи с заявлениями начальника британского Генштаба Ника Картера, который утверждал, что «своим безрассудством Россия может случайно развязать третью мировую войну». Более того он и ранее много говорил о росте «российской угрозы», требуя выделения большего количества средств для вооружения армии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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