2019-11-21T00:08:41+03:00
Политика

Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России

Первого заместителя госсекретаря теперь должен утвердить на новую должность Сенат в полном составе
Мария ИГНАТЬЕВА
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Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам утвердил первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве. Председатель комитета Джеймс Риша, республиканец от штата Айдахо написал в своем аккаунте в Twitter, что это произошло на заседании, которое состоялось в среду.

- Я рад видеть, что кандидатура Джона Салливана на пост посла США в России одобрена сегодня в полном составе сената. Опыт работы господина Салливана на посту заместителя госсекретаря дал ему четкое представление о проблемах, которые мы имеем с Россией, - написал республиканец.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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