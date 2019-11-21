Комитет Сената США одобрил назначение Джона Салливана послом в России

СЕГОДНЯ 00:08 2019-11-21T00:08:41+03:00

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Комитет Сената Конгресса США по иностранным делам утвердил первого заместителя госсекретаря Джона Салливана на должность посла в Москве. Председатель комитета Джеймс Риша, республиканец от штата Айдахо написал в своем аккаунте в Twitter, что это произошло на заседании, которое состоялось в среду.

- Я рад видеть, что кандидатура Джона Салливана на пост посла США в России одобрена сегодня в полном составе сената. Опыт работы господина Салливана на посту заместителя госсекретаря дал ему четкое представление о проблемах, которые мы имеем с Россией, - написал республиканец.

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ИСТОЧНИК KP.RU