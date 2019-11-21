Принц Эндрю отказался от исполнения официальных обязанностей из-за скандала с Эпштейном
Член королевской семьи Великобритании отметил, что готов к сотрудничеству с полицией
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Сын королевы Великобритании Елизаветы II принц Эндрю заявил, что временно отказывается от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи. Согласно официальному сообщению, которое распространила пресс-служба Его Высочества, причиной стал скандал вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
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ИСТОЧНИК KP.RU