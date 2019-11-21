2019-11-21T10:38:15+03:00
В мире

Оксфордский словарь английского языка выбрал слово 2019 года

Специалисты заявили, что выбор слова этого года обусловлен особым вниманием общества к проблемам климата
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Оксфордский словарь английского языка выбрал словом текущего года выражение "чрезвычайная климатическая ситуация" ( в оригинале: climate emergency).

При этом генсекек ООН Антониу Гутерриш назвал обсуждение проблем окружающей среды "определяющим вопросом нашего времени".

- Ситуация, требующая срочных действий для прекращения или приостановки изменений климат, - пояснили специалисты смысл выражения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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