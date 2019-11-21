2019-11-21T12:53:12+03:00
Происшествия

Малайзия призывает обнародовать все улики по делу о крушении МН17

Власти страны не могут делать выводы о чьей-либо виновности без изучения полной информации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАССМинистр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Малайзия рассчитывает на то, что в ближайшее время будут обнародованы все улики по делу о крушении Boeing рейса МН17 на Украине. Без этой информации власти не могут делать достоверные выводы о возможных виновниках авиакатастрофы.

Такое заявление министр иностранных дел азиатского государства Сайфуддин Абдулла сделал по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым в четверг, 21 ноября.

"Продолжим делать все возможное, чтобы все улики были обнародованы", - цитирует ТАСС дипломата.

Напомним, что малайзийский лайнер был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Международная следственная группа обвинила в случившемся троих россиян и украинца. В самой Малайзии выводам комиссии не поверили и назвали расследование предвзятым.

Сайт kp.ru писал, что для выяснения истинных причин трагедии было решено подключить независимый следственный орган. Итоговый отчет будет передан Нидерландам.

Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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