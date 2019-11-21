Госдума запретила продажу техники без российского ПО

СЕГОДНЯ 15:20 2019-11-21T15:20:43+03:00

Список подпадающей под запрет техники, самого программного обеспечения и порядки его установки будет определять правительство Фото: Олег УКЛАДОВ

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Государственная дума приняла закон о запрете продажи электронной техники без российского программного обеспечения, предписанного правительством.

Проект закона внесли в июле группа депутатов разных фракций. Закон запрещает продажу отдельных видов "технически сложных товаров" без предустановки российского ПО с 1 июля 2020 года.

Список подпадающей под запрет техники, самого программного обеспечения и порядки его установки будет определять правительство. Депутаты пояснили, что это будут компьютеры, телевизоры и смартфоны с функцией "смарт-ТВ".

Цель законопроекта - поддержка российского бизнеса и развитие российских IT-компаний до равного конкурентного уровня с зарубежными корпорациями - заявил член профильного комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Алексей Канаев.

Штрафы за нарушение закона для производителей и продавцов техники составят до 200 тысяч рублей. Однако законопроект, вводящий административную ответственность с 1 января 2021 года, пока не прошёл даже первое чтение, сообщает РИА Новости.

Ранее правительство России приняло решение перевести государственные компании на российское программное обеспечение.

ИСТОЧНИК KP.RU