Госдума разрешила силовикам сбивать беспилотники

СЕГОДНЯ 16:03 2019-11-21T16:32:40+03:00

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Государственная дума приняла закон, который разрешает сотрудникам силовых ведомств пресекать незаконные полеты беспилотников, перехватывая управление над ними или сбивая.

Новые полномочия получат ФСБ, ФСИН, ФСО, МВД, СВР и Росгвардия. Перечень должностных лиц, в компетенцию которых будет входить нейтрализация, определит само руководство ведомства.

Ранее заместитель главы Росгвардии Олег Борукаев во время круглого стола с участием представителей правоохранительных органов указал на то, что закон особенно важен на фоне "лавинообразного" увеличения случаев незаконного использования дронов. Нарушения создают угрозу для безопасности граждан на массовых мероприятиях, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что сейчас такие полеты беспилотников уже пресекаются, но лишь в отдельных местах. В их числе Кремль, Лубянская площадь у здания ФСБ России и Керченский мост.

ИСТОЧНИК KP.RU